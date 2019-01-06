محافظ جدة يشكر الفيصل على الرعاية الكريمة ونجاح معرض جدة الدولي للكتاب

محمد آل طاوي - جدة :

رفع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب أسمى آيات الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على الرعاية الكريمة والتشريف لفعاليات المعرض مؤكداً سموه أن المعرض حصد في نسخته الرابعة لهذا العام ٤٧٥ ألف زائر وزائرة وسط إقبال كبير وأفكار حديثة بما يتواكب مع تطلعات القيادة – أيدها الله – في نشر الثقافة والابداع والتجديد. كما قدم سموه شكره لكل من وزارة الاعلام والمنظمين والجهات المشاركة على الجهود المقدمة طوال فترة المعرض وزوار المعرض والأهالي على ما أبدوه من تعاون لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبرى متطلعاً سموه لأن تكون الدورة القادمة في صورة متميزة تعكس ما تحظى به البرامج الثقافية من عناية القيادة الرشيدة.