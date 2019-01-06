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“سعود الطبية” تعيد يد مقيم بترها منشار كهربائي

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“سعود الطبية” تعيد يد مقيم بترها منشار كهربائي

“سعود الطبية” تعيد يد مقيم بترها منشار كهربائي
http://almnatiq.net/?p=677246
المناطق - عسير

سجلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازًا طبيًا متميزًا، وذلك عندما تمكن فريق طبي متخصص في جراحة التجميل من إعادة يد مقطوعة بالكامل، بعد أن بترت أثناء استخدامه المنشار الكهربائي.

وأوضحت المدينة بأنها استقبلت عاملًا بترت يده بالكامل أثناء استخدامه للمنشار ، وفور وصوله أجريت له كامل الفحوصات الروتينية، وأُدخل للعمليات لإجراء العملية بقيادة رئيس قسم جراحة التجميل د.عبدالله التميمي وبمساعدة قسم جراحة العظام.

ونوهت المدينة بأن العملية استغرقت ١٢ ساعة، وقام الفريق الطبي في إرجاع الشرايين و الأوردة والأعصاب والعضلات والأوتار الضامة مع فريقه الطبي المكون من د.محمد احسان رشيدي و د.خالد مراد.

وأفادت المدينة بأن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد ، وأن المريض بحالة صحية جيدة، ويستعد للخروج من المستشفى خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت المدينة على أهمية المحافظة الجيدة على الأطراف عند بترها؛ وذلك على إبقائها نظيفة في حافظة مثلجة والإسراع لأقرب مستشفى فوراً .

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