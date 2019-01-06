ختام فعاليات البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الـ ١١

جازان - فضه عطيف

اختتمت مساء اليوم فعاليات الخيمة الدعوية المصاحبة لمهرجان جازان الشتوي الحادي عشر ” جازان الفل.. مشتى الكل ” للعام الحالي , التي نظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة , بحضور وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وذلك بمقر الخيمة الدعوية بالقرية التراثية بالشاطئ الجنوبي لمدينة جيزان .

وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة كلمة أشار فيها لأهمية البرنامج وما يقوم به العلماء والدعاة في تبصير الناس بكل ما يعود عليهم بالنفع , وتبيان ما ثار حولهم من فتن تستهدف أمن هذا الوطن واستقراره، متمنياً كل التوفيق للقائمين على البرامج الدعوية.

وأشار إلى أن الفرع يهدف من المشاركة في المهرجان وإقامة الخيمة الدعوية لتوعية وتبصير المسلمين بأمور دينهم ودنياهم والتحذير من كل ما يمس الدين والعقيدة الصحيحة الصافية ومحاربة الأفكار الضالة وتوعية المجتمع بمخاطرها وأهداف من يروجون لها، منوهاً بتعاون وتضافر الجهود بين الفرع والجهات المشاركة في البرنامج الدعوي المصاحب لمهرجان جازان الشتوي لكل ما يضمن نجاح الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.

وتضمن الحفل قصيدة شعرية وعدد من الفقرات المتنوعة.

وفي ختام الحفل سلم وكيل إمارة المنطقة الهدايا والدروع التذكارية للجهات المتعاونة مع الفرع والداعمة للبرنامج والجوائز للفائزين بالمسابقات الثقافية المصاحبة لفعاليات البرامج الدعوية.