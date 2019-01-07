“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

أبرز المواد
محافظ جدة يشكر الفيصل على الرعاية الكريمة ونجاح معرض جدة الدولي للكتاب

محافظ جدة يشكر الفيصل على الرعاية الكريمة ونجاح معرض جدة الدولي للكتاب

منطقة مكة المكرمة
ختام فعاليات البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الـ ١١

ختام فعاليات البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الـ ١١

منطقة جازان
“سعود الطبية” تعيد يد مقيم بترها منشار كهربائي

“سعود الطبية” تعيد يد مقيم بترها منشار كهربائي

منطقة عسير

“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!
http://almnatiq.net/?p=677257
المناطق_الرياض

كشفت مصادر أن محكمة الاستئناف أعادت حُكمًا صادرًا في قضية (حَكم كرة قدم واقعة الرشوة الشهيرة) للمحكمة الجزائية؛ كي تنظر فيه مرة أخرى، دون المصادقة على حُكمها القاضي بسجنه لمدة عام، وتغريمه 20 ألف ريال.

ووفقًا لـ”المدينة”، فإن محكمة الاستئناف اعترضت على حكم الجزائية، من جهة كونه صدر عن قاضٍ واحد، وطالبت بأن يكون صادرًا عن لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحَكم المتهم قد أقر بما نسب إليه من اتهام، وبأنه طلب من رئيس نادٍ مبلغ 200 ألف ريال؛ لمساعدة فريقه على الفوز في إحدى المباريات.

روابط ذات صلة

كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم

كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم
بعد فقدان قيمتها .. الحكومة الإيرانية تقترح حذف 4 أصفار من العملة

بعد فقدان قيمتها .. الحكومة الإيرانية تقترح حذف 4 أصفار من العملة
العاهل الماليزي يتنحى

العاهل الماليزي يتنحى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*