“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

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كشفت مصادر أن محكمة الاستئناف أعادت حُكمًا صادرًا في قضية (حَكم كرة قدم واقعة الرشوة الشهيرة) للمحكمة الجزائية؛ كي تنظر فيه مرة أخرى، دون المصادقة على حُكمها القاضي بسجنه لمدة عام، وتغريمه 20 ألف ريال.

ووفقًا لـ”المدينة”، فإن محكمة الاستئناف اعترضت على حكم الجزائية، من جهة كونه صدر عن قاضٍ واحد، وطالبت بأن يكون صادرًا عن لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحَكم المتهم قد أقر بما نسب إليه من اتهام، وبأنه طلب من رئيس نادٍ مبلغ 200 ألف ريال؛ لمساعدة فريقه على الفوز في إحدى المباريات.