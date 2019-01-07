أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!

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استنكر نصر الحريري، كبير مفاوضي المعارضة السورية، أمس الأحد، قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال الحريري للصحفيين في الرياض: “لا يزال يحدونا الأمل بأن هناك إمكانية أن تعيد هذه الدول قراءة قراراتها التي قامت بها.

وتابع: ينبغي أن تدرك أن العلاقة الحقيقية والمتينة والرصينة والقوية تكون مع أشقائهم من الشعب السوري، وليس مع هذا النظام الذي ارتكب كل هذه الجرائم”.

وأضاف: “نظام الحكم في سوريا نظام إجرامي حربي بكل معنى الكلمة. بشار الأسد سيبقى مجرم حرب لو صافحه ألف زعيم”.

يشار إلى أن جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا عام 2011، ويتعين من أجل عودتها أن تتوصل الجامعة لتوافق بين أعضائها على هذه الخطوة.