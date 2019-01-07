احدث الأخبار

أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!
أبرز المواد
 “الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!
أبرز المواد
 محافظ جدة يشكر الفيصل على الرعاية الكريمة ونجاح معرض جدة الدولي للكتاب
منطقة مكة المكرمة
 ختام فعاليات البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الـ ١١
منطقة جازان
 “سعود الطبية” تعيد يد مقيم بترها منشار كهربائي
منطقة عسير
 كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم
أبرز المواد
 بعد فقدان قيمتها .. الحكومة الإيرانية تقترح حذف 4 أصفار من العملة
أبرز المواد
 العاهل الماليزي يتنحى
أبرز المواد
 جازان.. تعرض عائلة لانفجار لغم حوثي جرفته السيول
أبرز المواد
 فريق مغمور من الدرجة الرابعة يفجر مفاجأة بإقصاء مرسيليا
أبرز المواد
 مؤشرات مالية تضع العالم على حافة “انهيار 2008”
أبرز المواد
 سباعية لمانشستر سيتي في مرمى روثرهام
أبرز المواد
أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!

أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!

أبرز المواد
“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

أبرز المواد
محافظ جدة يشكر الفيصل على الرعاية الكريمة ونجاح معرض جدة الدولي للكتاب

محافظ جدة يشكر الفيصل على الرعاية الكريمة ونجاح معرض جدة الدولي للكتاب

منطقة مكة المكرمة
ختام فعاليات البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الـ ١١

ختام فعاليات البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الـ ١١

منطقة جازان

أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!

أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!
http://almnatiq.net/?p=677258
المناطق_وكالات

استنكر نصر الحريري، كبير مفاوضي المعارضة السورية، أمس الأحد، قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال الحريري للصحفيين في الرياض: “لا يزال يحدونا الأمل بأن هناك إمكانية أن تعيد هذه الدول قراءة قراراتها التي قامت بها.
وتابع: ينبغي أن تدرك أن العلاقة الحقيقية والمتينة والرصينة والقوية تكون مع أشقائهم من الشعب السوري، وليس مع هذا النظام الذي ارتكب كل هذه الجرائم”.
وأضاف: “نظام الحكم في سوريا نظام إجرامي حربي بكل معنى الكلمة. بشار الأسد سيبقى مجرم حرب لو صافحه ألف زعيم”.
يشار إلى أن جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا عام 2011، ويتعين من أجل عودتها أن تتوصل الجامعة لتوافق بين أعضائها على هذه الخطوة.

روابط ذات صلة

“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!
كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم

كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم
بعد فقدان قيمتها .. الحكومة الإيرانية تقترح حذف 4 أصفار من العملة

بعد فقدان قيمتها .. الحكومة الإيرانية تقترح حذف 4 أصفار من العملة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*