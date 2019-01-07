احدث الأخبار

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البحرية
أبرز المواد
 من هو أخطر إرهابي أعلنت أمريكا مقتله في اليمن وأكد “ترامب” مصرعه بتغريدة!
أبرز المواد
 أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!
أبرز المواد
 “الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!
أبرز المواد
 محافظ جدة يشكر الفيصل على الرعاية الكريمة ونجاح معرض جدة الدولي للكتاب
منطقة مكة المكرمة
 ختام فعاليات البرامج الدعوية بمهرجان جازان الشتوي الـ ١١
منطقة جازان
 “سعود الطبية” تعيد يد مقيم بترها منشار كهربائي
منطقة عسير
 كأس آسيا: كوريا الجنوبية مع الفلبين والصين وقيرغستان واليمن مع إيران اليوم
أبرز المواد
 بعد فقدان قيمتها .. الحكومة الإيرانية تقترح حذف 4 أصفار من العملة
أبرز المواد
 العاهل الماليزي يتنحى
أبرز المواد
 جازان.. تعرض عائلة لانفجار لغم حوثي جرفته السيول
أبرز المواد
 فريق مغمور من الدرجة الرابعة يفجر مفاجأة بإقصاء مرسيليا
أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البحرية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البحرية

أبرز المواد
من هو أخطر إرهابي أعلنت أمريكا مقتله في اليمن وأكد “ترامب” مصرعه بتغريدة!

من هو أخطر إرهابي أعلنت أمريكا مقتله في اليمن وأكد “ترامب” مصرعه بتغريدة!

أبرز المواد
أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!

أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!

أبرز المواد
“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البحرية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البحرية
http://almnatiq.net/?p=677264
المناطق_الرياض

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن وجود وظائف بالإدارة الهندسية والأشغال وترغب في إحلالها بكوادر وطنية (رجال). وقالت أن الوظائف المطلوبة لديها بمسميات:

مهندس ميكانيكي (الرياض).
أخصائي نباتات داخلية (الرياض).

فني كهربائي ضغط منخفض (الرياض – جدة) .

فني كهربائي مولدات الديزل (الرياض) .

فني مشغل محطة صرف صحي (جدة) .

فني ميكانيكي ( رأس مشعاب ) .

فني ميكانيكي تبريد وتكييف (الرياض – جدة – الجبيل) .

فني كهربائي عام ( الرياض – جدة – الجبيل – الدمام – رأس مشعاب ) .

فني كهربائي تكييف مركزي ( الرياض – جدة – الجبيل ) .

فني كهربائي ضغط عالي ( الرياض ) .

دهان ( الجبيل ) .

نجار ( الجبيل – جدة ) .

طاهي ( الرياض ) .

ومن ضمن الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظيفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن لا يقل العمل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً وأن لا يقل تقدير الدرجة العلمية عن (جيد).

اجتياز امتحان القبول والكشف الطبي وإرفاق المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية والدورات والخبرات.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://rsnfemp.mod.gov.sa

وذلك خلال الفترة من 1440/5/7هـ إلى 1440/5/11هـ.

روابط ذات صلة

من هو أخطر إرهابي أعلنت أمريكا مقتله في اليمن وأكد “ترامب” مصرعه بتغريدة!

من هو أخطر إرهابي أعلنت أمريكا مقتله في اليمن وأكد “ترامب” مصرعه بتغريدة!
أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!

أول تعليق من قيادي بالمعارضة السورية على قرار بعض الدول استئناف العلاقات مع الأسد!
“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

“الجزائية” تصدر حكمها بشأن الحكم الدولي في قضية الرشوة الشهيرة!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*