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«مسحوق أبيض» يخلي قنصلية الأرجنتين في سيدني

«مسحوق أبيض» يخلي قنصلية الأرجنتين في سيدني
http://almnatiq.net/?p=677270
المناطق_وكالات

أفادت وسائل إعلام استرالية محلية بالعثور على مسحوق أبيض مثير للريبة داخل طرد أرسل إلى قنصلية الأرجنتين في سيدني، ما أدى إلى إخلاء المبنى اليوم الاثنين.

وتوجه أفراد من إدارة مكافحة الحرائق والإنقاذ، من بينهم من يرتدي سترات المواد الخطرة، إلى القنصلية الأرجنتينية صباح اليوم الاثنين، وفقا لشبكة “تشانيل ناين” الإخبارية.

وقالت متحدثة باسم ادارة مكافحة الحرائق والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، للقناة الاخبارية إن الاختبارات الأولية لم ثُبتت خطورة هذه المادة.

وصرح مايكل كورليس، مسؤول إسعاف، للصحافيين بأن المسعفين الطبيين قيموا سبعة أشخاص وثبت أنهم لم يتعرضوا لأي سموم ولا يحتاجون إلى رعاية طبية.

وسلمت عينة من المسحوق الذي كان في حقيبة بلاستيكية شفافة إلى الشرطة لاجراء اختبارات عليها مرة أخرى.وعاد الموظفون إلى أعمالهم مرة أخرى في مبنى القنصلية .

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