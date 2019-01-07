بالفيديو.. دعوى كيدية تقود مواطن لـ ” السجن والجلد”.. ويوضح حيلة الخصم لتوريطه في القضية!

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كشف مواطن عن تعرضه للسجن والجلد بسبب الدعاوى الكيدية وشهادة الزور.

وقال المواطن ويدعى “جمال الجهني ” خلال استضافته في برنامج “تم”: “تعرفنا على رجل مهنته رفع قضايا على الناس، كما أن شهوده جاهزون معه يشهدون معه في كل القضايا”.

وتابع “هذا الرجل جاءني وقال أريد أن أتشارك معك في المحل ودفع 100 ألف ريال، وقيمة الشراكة 250 ألف ريال، وسحب بضاعة بـ 100 ألف وزيادة، والعقود موجودة معي، وبعدها أتاني للبيت وقال لا أريد الشراكة معك .. وأخذ مقابل المال الذي دفعه بضاعة وسيارة أيضا.

وأضاف: فوجئت أنه اتهمني بأني أجبرته على كتابة إقرار على نفسه صفحة ونصف، متعجباً: “هل رجل مجبر يكتب صفحة ونصف بكل أريحية، وبعدها رفع القضية، قائلاً للشرطة إني احتجزته وهددته بالقتل”.

وأردف: ذهبنا للقاضي وطبعاً معه الشهود الذين شهدوا ضدي، فيما حكم القاضي علي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والجلد.