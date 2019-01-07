بالفيديو: وزير التعليم الجديد لطلاب تحفيظ القرآن: «معنى التفاؤل أن نشوف وجيه زيكم»!

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قال وزير التعليم، دكتور حمد آل الشيخ لطلاب تحفيظ القرآن خلال زيارته التفقدية لمدارس التعليم العام في أول يوم من الفصل الدراسي الثاني، “معنى التفاؤل أن يقوم الواحد ويشوف وجيه زيكم” .

وزار الوزير الجديد، أمس الأحد، مدرسة أبي بن كعب الإبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وتفقد عددا من الفصول الدراسية وتحدث مع عدد من المعلمين والطلاب، للتأكد من انتظام العملية الدراسية، وتحفيز جميع أفراد المنظومة مع استئناف الفصل الدراسي الثاني.