“النيابة” ترفض دعوى جهة حكومية ضد صحفي لهذا السبب!

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أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة في جدة امتنعت عن التحقيق مع صحفي، في دعوى قدمتها ضده منشأة حكومية، اتهمته بانتقادها خلال تغريدة له علق فيها على أداء العمل، وطالب خلالها بمحاسبة المقصرين، بحسب “عكاظ”.

وقررت النيابة في قرارها إحالة القضية للاختصاص إلى وزارة الإعلام، بعد فرز أوراق مستقلة، للنظر فيها من قبل اللجنة المختصة بالنظر في تجاوزات الصحافة والصحفيين.

ولم تكن هذه الإحالة إلى وزارة الإعلام هي الأولى من نوعها، إذ سبق أن أحالت إليها النيابة 3 دعاوى خلال العام الماضي رفعتها وزارات ورجال أعمال ضد صحفيين.