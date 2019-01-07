5 خطوات لتسليم الأصول المنقولة إلى «المؤجر».. إليك التفاصيل

صدرت موافقة وزیر العدل على ضوابط تسلیم المؤجر الأصول المنقولة في إطار الحرص على إنجاز القضایا المختلفة التي تقع في ھذا المجال، على أن یتم النقل من خلال مقدمي الخدمة بمقابل مالي.

وتتضمن الضوابط 5 خطوات للتسلیم و14 آلیة متنوعة لعمل مقدم الخدمة، وتشمل الخطوات أن یفي المستأجر بشروط العقد خلال 5 أیام عمل، وأن یكون تبلیغ الإشعارات عبر الوسائل الإلكترونیة، وذلك من خلال إرسال رسالة نصیة إلى الھاتف المحمول، أو الإرسال إلى البرید الإلكتروني المدون في العقد.

فیما تتضمن الآلیات أن یقوم مقدم الخدمة باسترداد المنقول بواسطة 2 من الموظفین على الأقل یعملان بشكل رسمي، ویعد محضرا بذلك، وفق نموذج معتمد.

5 خطوات

یشعر المؤجر المستأجر حال إخلالھ بالتزاماتھ بوجوب وفائھ بشروط العقد خلال 5 أیام عمل في حالة عدم وفاء المستأجر بالتزاماتھ بشكل جوھري وتحقق، وبعد تقدم المؤجر بطلب استرداد المنقول، یشعر المؤجر الشركة المرخصة بتسجیل العقود بعد 15 یوما من عدم الوفاء بواقعة إخلال المستأجر بشروط العقد یشعر المستأجر بطلب المؤجر استرداد الأصل المنقول تقوم الشركة المرخصة بتسجیل العقود بعد التحقق من أحقیة جھة التمویل باسترداد المنقول، بإشعار مقدم الخدمة بواقعة مخالفة المستأجر لشروط العقد في الحالات التي یتضمن فیھا العقد حق المؤجر في استرداد المنقول، مع تزویده بكامل بیانات العمیل كون تبلیغ الإشعارات عبر الوسائل الإلكترونیة وذلك خلال إرسال رسالة نصیة إلى الھاتف المحمول، أو الإرسال إلى البرید الإلكتروني المدون في العقد.

14 آلیة لعمل مقدم الخدمة

یقوم مقدم الخدمة باسترداد المنقول بواسطة موظفین اثنین على الأقل یعملان بشكل رسمي، ویعد محضر بذلك، وفق نموذج معتمد یعتمد على الآتي:

بیانات المستأجر وبیانات الأصل المؤجر تشمل على سبیل المثال لا الحصر نوع المنقول ولونھ وحالتھ وسنة الصنع وصفاتھ التي تختلف بھا قیمتھ ورقم سند تملكھ وأي معلومات أخرى تفید في إثبات حالتھ رقم إشعار الاسترداد الوارد من شركة التسجیل وتاریخھ توثیق حال المنقول بتقریر مصور یثبت حالتھ أثناء الاستلام حصر جمیع الموجودات في الأصل المؤجر في حال وجودھا تاریخ ومكان الاسترداد ووقتھ واسم محرر المحضر وتوقیعھ لمقدم الخدمة الاستعانة عند الحاجة بمن یرى من المتخصصین لإعانتھ على التنفیذ على مقدم الخدمة تمكین المستأجر من استلام جمیع الموجودات المملوكة لھ في المنقول، مع إعداد بیان بذلك یثبت استلام المستأجر لھا في حالة غیاب المستأجر او امتناعھ عن استلام متعلقاتھ فیكون التصرف في الموجودات على النحو التالي:

إذا كانت الموجودات أوراقًا رسمیة كالھویة الوطنیة أو جواز السفر أو أي أوراق أخرى تصدر عن جھة مختصة، فتسلم لجھة إصدارھا بخطاب رسمي إذا كانت الموجودات مما لھ قیمة مالیة فیكون التصرف بھا وفقا لما یأتي إذا كانت مما لایخشى علیھ التلف فتحفظ لمدة 30 یوما، فإن لم یحضر لاستلامھا فتقیم من مقیم معتمد، وتباع,وتودع قیمتھا لدى جھة الاختصاص اذا كانت مما یخشى علیھ التلف فتقیم من معتمد، وتباع وتودع قیمتھا لدى جھة الاختصاص إذا كانت الموجودات مما لیس لھ قیمة مالیة فتحفظ لدة 30 یوما فان لم یحضر لاستلامھا فیتم إتلافھا بمحضر یحفظ في ملف الطالب إذا كانت الموجودات محظورة فیتم مخاطبة الجھة المختصة لمباشرة الحالة وأخذ التوجیھ في تسلیم العین المؤجرة على مقدم الخدمة حفظ المنقول حال استردادھا، بما یحفظ بھ مثلھ عادة من وقت استلامھ إلى حین تسلیمھ للمؤجر یقوم مقدم الخدمة بتسلیم المنقول للمؤجر بمحضر موقع من أطراف العلاقة یثبت فیھ حال المنقول وتاریخھ ووقت الاستلام في حال تبین إخفاء المستأجر للمنقول أو ادعاؤه خلاف الحقیقة فللمؤجر التقدم للمحكمة المختصة تقدم أجرة مقدم الخدمة في العقد، بشرط عدم زیادتھ على 5,2 %من قیمة العقد. حسب “المدينة”