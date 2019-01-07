احدث الأخبار

فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه السعودية
أبرز المواد
 السودان: انتهاء أزمة شح السيولة خلال 3 أسابيع
أبرز المواد
 توجيهات عليا لإقرار 4 حقوق للموقوفين فور ضبطهم!
أبرز المواد
 5 خطوات لتسليم الأصول المنقولة إلى «المؤجر».. إليك التفاصيل
أبرز المواد
 “النيابة” ترفض دعوى جهة حكومية ضد صحفي لهذا السبب!
أبرز المواد
 بالفيديو: وزير التعليم الجديد لطلاب تحفيظ القرآن: «معنى التفاؤل أن نشوف وجيه زيكم»!
أبرز المواد
 بالفيديو.. دعوى كيدية تقود مواطن لـ ” السجن والجلد”.. ويوضح حيلة الخصم لتوريطه في القضية!
أبرز المواد
 «مسحوق أبيض» يخلي قنصلية الأرجنتين في سيدني
أبرز المواد
 ضبط موقع مخالف يُستخدم في تجهيز المساويك بالمدينة
أبرز المواد
 الكشف عن عدد الرسائل المرسلة للزوجات لإبلاغهن بتعديل الحالة الاجتماعية!
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في القوات البحرية
أبرز المواد
 من هو أخطر إرهابي أعلنت أمريكا مقتله في اليمن وأكد “ترامب” مصرعه بتغريدة!
أبرز المواد
فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه السعودية

فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه السعودية

أبرز المواد
السودان: انتهاء أزمة شح السيولة خلال 3 أسابيع

السودان: انتهاء أزمة شح السيولة خلال 3 أسابيع

أبرز المواد
توجيهات عليا لإقرار 4 حقوق للموقوفين فور ضبطهم!

توجيهات عليا لإقرار 4 حقوق للموقوفين فور ضبطهم!

أبرز المواد
5 خطوات لتسليم الأصول المنقولة إلى «المؤجر».. إليك التفاصيل

5 خطوات لتسليم الأصول المنقولة إلى «المؤجر».. إليك التفاصيل

أبرز المواد

فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه السعودية

فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه السعودية
http://almnatiq.net/?p=677302
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه وأفرعها وذلك يوم الاثنين الموافق 22 /05 /1440 علماً ان الوظائف يتم تحديثها بأستمرار طول فترة التسجيل.

ومن ضمن الشروط العامة : أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة  وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية مع ضرورة حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:
https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx

روابط ذات صلة

السودان: انتهاء أزمة شح السيولة خلال 3 أسابيع

السودان: انتهاء أزمة شح السيولة خلال 3 أسابيع
توجيهات عليا لإقرار 4 حقوق للموقوفين فور ضبطهم!

توجيهات عليا لإقرار 4 حقوق للموقوفين فور ضبطهم!
5 خطوات لتسليم الأصول المنقولة إلى «المؤجر».. إليك التفاصيل

5 خطوات لتسليم الأصول المنقولة إلى «المؤجر».. إليك التفاصيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*