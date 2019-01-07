«أمانة نجران» قبول 124 موظفاً للالتحاق بدورات معهد الإدارة العامة

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أعلنت أمانة منطقة نجران قبول «124» موظفاً من منسوبيها والبلديات المرتبطة بها للالتحاق بدورات تدريبية بمعهد الإدارة العامة في مختلف أفرع المعهد التي سيتم تنفيذها خلال الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1440هـ.

وأكّد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان حرص الأمانة على الارتقاء بأداء موظفيها من خلال التحاقهم بالدورات والبرامج التدريبية؛ لتمكينهم من اكتساب مهارات تطويرية ترتقي بالعمل الإداري.

من جهته أوضح مدير إدارة التطوير الإداري سلطان آل مخلص أن عدد الموظفين المقبولين بالدورات التدريبية بلغ «124» موظفاً في دورات وتخصّصات مختلفة ومتنوعة وذلك خلال الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1440هـ.

داعياً المقبولين إلى الالتزام بمواعيد بدء برامج التدريب حسب الجدول الزمني المعد لذلك والموضح فيه زمان ومكان التدريب.