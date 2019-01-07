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أمير نجران يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أمير نجران يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
http://almnatiq.net/?p=677309
المناطق_نجران

دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، حيث أعطى سموه اللقاح الفموي لأول طفلتين في الحملة.

وأوضح نائب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم أن الحملة تستهدف 54 ألفًا و187 طفل وطفلة دون سن الخامسة، وتنفذها 231 فرقة صحية، بين 152 فرقة ميدانية، و69 ثابتة في المراكز الصحية، وعشر إشرافية، تضم 760 من الكادر الصحي والإداري.

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