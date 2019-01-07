مدير تعليم نجران يقف ميدانياً على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

وقف مدير عام تعليم نجران ، الدكتور محسن بن علي حكمي، صباح اليوم الأحد، ميدانيًا على عدد من المدارس لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال أكثر من ١١٩ ألف طالب وطالبة وانتظام العملية التعليمية، وذلك مع أول أيام انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ .

وأكد حكمي أن تعليم نجران قد استعد مبكراً لانطلاقة الفصل الثاني من خلال ترحيل جميع المقررات الدراسية مبكرا وكذلك وضع الخطط والزيارات الإشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية مشيدًا بالبداية الجادة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ وهو ما لمسه في جولته على المدارس وقال إنه لاشك أن هذه البداية القوية تأتي لاستعدادات المدارس المبكرة لاستقبال الطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم وتوفير كافة الخدمات الأساسية وكذلك متابعة كافة الإدارات وقادة وقائدات المدارس واهتمام أولياء أمور الطلاب والطالبات سائلًا الله أن يكون هذا العام الدراسي ايجابيا من خلال رفع طاقات الطلبة وتزويدهم بكافة المهارات والمعارف التي يحتاجونها ، مؤكدًا على أن الجولات الميدانية على المدارس سوف تتواصل من قبل قيادات التعليم وكذلك المشرفين والمشرفات لمتابعة سير العملية التعليمية.