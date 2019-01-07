احدث الأخبار

مجلس إدارة غرفة الأحساء يدشن بوابة الاحتضان لحاضنة أعمال الأحساء
المنطقة الشرقية
 رئيس ديوان المراقبة العامة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني
أبرز المواد
 سفارة المملكة تدعو المواطنين السعوديين المقيمين في الأردن إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية
أبرز المواد
 مدير تعليم نجران يقف ميدانياً على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني
منطقة نجران
 اتلاف 23 كيلوجراما من التبغ واقامة ورشة عمل لقياس انتشاره في نجران
أبرز المواد
 السعودية تطلع إثيوبيا على تطورات إجراءات الاستقدام بالمملكة
أبرز المواد
 أمير نجران يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
أبرز المواد
 «أمانة نجران» قبول 124 موظفاً للالتحاق بدورات معهد الإدارة العامة
أبرز المواد
 نصائح ذهبية من «سليمان الراجحي» للمقبلين على التجارة
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يأمر الجبهات بدحر المشروع الحوثي الإيراني
أبرز المواد
 فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحه السعودية
أبرز المواد
 السودان: انتهاء أزمة شح السيولة خلال 3 أسابيع
أبرز المواد
مجلس إدارة غرفة الأحساء يدشن بوابة الاحتضان لحاضنة أعمال الأحساء

مجلس إدارة غرفة الأحساء يدشن بوابة الاحتضان لحاضنة أعمال الأحساء

المنطقة الشرقية
رئيس ديوان المراقبة العامة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني

رئيس ديوان المراقبة العامة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني

أبرز المواد
سفارة المملكة تدعو المواطنين السعوديين المقيمين في الأردن إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

سفارة المملكة تدعو المواطنين السعوديين المقيمين في الأردن إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

أبرز المواد
مدير تعليم نجران يقف ميدانياً على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

مدير تعليم نجران يقف ميدانياً على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

منطقة نجران

مدير تعليم نجران يقف ميدانياً على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

مدير تعليم نجران يقف ميدانياً على انطلاقة الفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=677312
المناطق_نجران
وقف مدير عام تعليم نجران ، الدكتور محسن بن علي حكمي، صباح اليوم الأحد، ميدانيًا على عدد من المدارس لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال أكثر من ١١٩ ألف طالب وطالبة وانتظام العملية التعليمية، وذلك مع أول أيام انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ  .
وأكد حكمي أن تعليم نجران قد استعد مبكراً لانطلاقة الفصل الثاني من خلال ترحيل جميع المقررات الدراسية مبكرا وكذلك وضع الخطط والزيارات الإشرافية لمتابعة سير العملية التعليمية مشيدًا بالبداية الجادة لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ وهو ما لمسه في جولته على المدارس وقال إنه لاشك أن هذه البداية القوية تأتي لاستعدادات المدارس المبكرة لاستقبال الطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم وتوفير كافة الخدمات الأساسية وكذلك متابعة كافة الإدارات وقادة وقائدات المدارس واهتمام أولياء أمور الطلاب والطالبات سائلًا الله أن يكون هذا العام الدراسي ايجابيا من خلال رفع طاقات الطلبة وتزويدهم بكافة المهارات والمعارف التي يحتاجونها ، مؤكدًا على أن الجولات الميدانية على المدارس سوف تتواصل من قبل قيادات التعليم وكذلك المشرفين والمشرفات لمتابعة سير العملية التعليمية.

روابط ذات صلة

اتلاف 23 كيلوجراما من التبغ واقامة ورشة عمل لقياس انتشاره في نجران

اتلاف 23 كيلوجراما من التبغ واقامة ورشة عمل لقياس انتشاره في نجران
أمير نجران يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أمير نجران يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
«أمانة نجران» قبول 124 موظفاً للالتحاق بدورات معهد الإدارة العامة

«أمانة نجران» قبول 124 موظفاً للالتحاق بدورات معهد الإدارة العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*