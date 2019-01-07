السعودية تطلع إثيوبيا على تطورات إجراءات الاستقدام بالمملكة

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المناطق_الرياض

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس، معالي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا الدكتورة ارغوغي تسفياي، وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل بين المملكة وجمهورية إثيوبيا.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، سبل تطوير آلية التعاون الثنائي في مجال العمل والعمال بين البلدين.

وأطلع المهندس الراجحي، الوزيرة الأثيوبية على تطورات إجراءات الاستقدام في المملكة، وآليات استقبال العمالة الوافدة من خلال برنامج العمالة المنزلية “مساند”، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة لتلبية الطلب على العمالة المنزلية المدرَّبة والماهرة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة للتأكّد من تأهيل العمالة طبيًا واجتيازها المعايير اللازمة للعمل في المملكة.

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