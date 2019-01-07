اتلاف 23 كيلوجراما من التبغ واقامة ورشة عمل لقياس انتشاره في نجران

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واصلت فرق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة نجران جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ في المنشآت الصحية والتجارية ومنافذ البيع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك خلال الفترة من 24 ربيع الآخر حتى غرة جمادى الأولى من العام الجاري.

وأسفرت الجولات التي بلغت “34جولة”، وشملت زيارة 16منشأة صحية و18 جولة لمنافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية، وتحرير 54 تعهداً، ومصادرة وإتلاف 23 كيلو جراما من مشتقات التبغ المخالفة للنظام.

وفي ذات السياق إقامة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ اليوم ورشة عمل لمناقشة برنامج المسح العالمي لقياس انتشار التبغ بين البالغين GAT والذي سينطلق يوم الاحد 28 جمادى الأولى من العام الجاري ويستمر لمدة شهرين، واستهدفت الورشة أعضاء اللجنة وذلك من اجل مناقشة الاستعداد الكامل لإنجاح البرنامج، وتحديد الأماكن المستهدفة والتي تشمل 620 منزلا، وتحديد المواقع من خلال الخرائط الموجودة، إضافة الى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل العقبات وتوفير المواصلات للفرق الميدانية.