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رئيس ديوان المراقبة العامة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني

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رئيس ديوان المراقبة العامة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني

رئيس ديوان المراقبة العامة يستقبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني
http://almnatiq.net/?p=677331
المناطق - واس

استقبل معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمقر الديوان الرئيس بالرياض اليوم، رئيس الجهاز المركزي والمحاسبة اليمني القاضي أبا بكر السقاف.
وعقد الجانبان اجتماعاً حضره عدد من المسؤولين، تم خلاله تقديم عرض مرئي عن تاريخ الديوان وأبرز مهامه واختصاصاته، كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، كما اطلع الضيف على إجراءات وأنظمة العمل المتبعة بالديوان في مجال المراجعة المالية والرقابة على الأداء.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية قال معالي رئيس ديوان المراقبة العامة: إن هذه الزيارة تجسّد العلاقة القائمة بين ديوان المراقبة العامة ونظيره في الجمهورية اليمنية، وهي امتداد لتعاون قائم بين الجهتين.
وأضاف معاليه جرى خلال هذه الزيارة طرح عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال المشاركات في المنظمات الإقليمية والدولية.
وعبر الدكتور العنقري عن سعادته بوجود رئيس الجهاز المركزي والمحاسبة اليمني في مقر ديوان المراقبة العامة ليطلع على التجربة الطويلة التي يتبعها الديوان في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.
من جهته قال رئيس الجهاز المركزي والمحاسبة اليمني أتشرف بزيارة بلدي الثاني المملكة العربية السعودية، في إطار التنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية العليا، وتهدف هذه الزيارة للاطلاع على الخطوات المتقدمة التي حققها الديوان في مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، وكذلك من أجل الاستفادة من الخبرات المهنية العالية التي يتميز بها ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المشتركة بما يخدم تطوير مهنة الرقابة والمحاسبة للجانبين في كلا البلدين.
واختتم القاضي أبو بكر السقاف كلمته بتأكيده أن المملكة العربية السعودية هي السند الدائم لليمن في شتى المجالات.

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