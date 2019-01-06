مجلس إدارة غرفة الأحساء يدشن بوابة الاحتضان لحاضنة أعمال الأحساء

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دشن مجلس إدارة غرفة الأحساء برئاسة الأستاذ عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس المجلس بوابة الاحتضان لحاضنة أعمال الأحساء إيذانًا ببدء استقبال طلبات الاحتضان للأفكار والمشاريع الريادية والمؤسسات الناشئة، معلنًا استمرار دعمه لانطلاقة وأعمال الحاضنة وفق خطتها التشغيلية، مثمنًا تلك الخطوة التي تعزز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق رؤاهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة.

وأطلع المجلس على نتائج وجهود أعمال لجان وفرق عمل منتدى الأحساء للاستثمار 2019 في دورته الخامسة الذي سيشهد توقيع عقود الاحتضان لعدد من المشاريع الرياديّة والأفكار الابتكاريّة النوعية ذات القيمة المضافة، على هامش حفل افتتاح المنتدى الذي يرعاه ويشرفه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وتنظمه الغرفة بشراكة استراتيجية مع أرامكو السعودية، خلال يومي 1 و2/6/1440ه الموافق 6و7/2/2019م، بحضور ومشاركة وزراء ومسؤولين رسميين ومتحدثين عالميين ونخبة من كبار مسؤولي الشركات العالميين والمحليين بالإضافة إلى كبار المسؤولين الإداريين التنفيذيين لأرامكو السعودية.

وأطمئن المجلس في اجتماعه الحادي عشر الذي عُقد مؤخرًا بمقر الحاضنة على سير الاستعدادات الجارية في إطار تنظيم حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال الذي تنظمه الغرفة ويشهد تدشين الحاضنة بشكل رسمي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، راعي الحفل، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، يوم الثلاثاء 16/05/1440هـ الموافق 22/01/2019م، بوجود ممثلي منشآت القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال بالأحساء ومشاركة مسؤولي الهيئات الحكومية والإعلاميين بالأحساء.

وناقش الاجتماع عددًا من المحاور والملفات المهمة وكذلك تكليف الأمانة العامة للغرفة بإعداد دراسة مشروع متكامل للأسر المنتجة بهدف رفد مبادرة (أكاديمية تأهيل الأسر المنتجة وتوطين المهن بالأحساء) المدرجة ضمن اتفاقية الغرفة المبرمة مؤخرًا مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وتُعنى بإطلاق مركز متخصص لتنمية وتطوير مهارات الأسر المنتجة يضطلع بمسؤولية المساهمة في تنمية الجودة في منتجات الأسر المنتجة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وطرح برامج وفعاليات تساهم في توطين المهن الحرفية بما يزيد الدخل ويعزز القدرة التنافسية والاستدامة في المجتمع والاقتصاد المحلي.

كما قدّم المجلس خلال اجتماعه شكره وتقديره لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية (الشريك المؤسس) للحاضنة لتوقيعها اتفاقية شراكة تأسيسية داعمة مع الحاضنة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية مستقبلاً في الحاضنة والمؤسسة معًا من خلال تشغيل وتمويل الحاضنة ودعم المحتضنين وامتلاك حصص في المشاريع الريادية الناجحة في الحاضنة، مثمنًا دور المؤسسة الرائد في تلبية احتياجات مجتمع الأحساء التطويرية والتنموية والمجتمعية وتأهيل ودعم ومساعدة وتمكيّن الابتكار والإبداع والريادة بين شباب وشابات الأعمال بالأحساء.