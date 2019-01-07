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 تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين مخدّر بالمنطقة الشرقية
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تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين مخدّر بالمنطقة الشرقية

تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين مخدّر بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=677348
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهروين المخدّر وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على المدعو / راج محمد غوث الرحمن – باكستاني الجنسية – عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / راج غوث الرحمن اليوم الإثنين 1 / 5 / 1440هـ في المنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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