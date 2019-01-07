تطعيم 52.554 طفلاً في أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال ” الجرعة الأولى ” اليوم الأول من انطلاقتها , 52.554 طفلاً , يمثلون نسبة 21.99% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 238.980 طفلاً.

وأوضح ذلك مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي , داعياً جميع المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم خلال أيام الحملة , التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين به ليتم تطعيم أطفالهم.