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تطعيم 52.554 طفلاً في أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تطعيم 52.554 طفلاً في أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
http://almnatiq.net/?p=677360
المناطق - واس

بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال ” الجرعة الأولى ” اليوم الأول من انطلاقتها , 52.554 طفلاً , يمثلون نسبة 21.99% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 238.980 طفلاً.
وأوضح ذلك مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي , داعياً جميع المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم خلال أيام الحملة , التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين به ليتم تطعيم أطفالهم.

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