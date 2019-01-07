بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال ” الجرعة الأولى ” اليوم الأول من انطلاقتها , 52.554 طفلاً , يمثلون نسبة 21.99% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 238.980 طفلاً.
وأوضح ذلك مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي , داعياً جميع المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم خلال أيام الحملة , التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين به ليتم تطعيم أطفالهم.
تطعيم 52.554 طفلاً في أول أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال ” الجرعة الأولى ” اليوم الأول من انطلاقتها , 52.554 طفلاً , يمثلون نسبة 21.99% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 238.980 طفلاً.
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