أمير الجوف يلتقي بوزيرالعدل بالرياض

الجوف - محمد الحسن

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بزيارة اليوم لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بمقر وزارة العدل بالرياض .

وفي بداية اللقاء رحب معالي وزير العدل بسمو أمير منطقة الجوف ، كما بحث سموه مع الدكتور الصمعاني خلال اللقاء عدداً من الموضوعات التي تهم مرافق وزارة العدل.

ونوه سموه خلال اللقاء بما يحظى به القضاء من دعم ورعاية واستقلالية تامة منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وحتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وأعرب معالي وزير العدل عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على الدعم الذي تلقاه أفرع الوزارة بالمنطقة.