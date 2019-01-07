أمير الجوف يبحث مع الفضلي دعم مشروعات وزارة البيئة والمياه في المنطقة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – ، لمختلف القطاعات والخدمات التي تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقه.

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير منطقة الجوف لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، بديوان الوزارة في الرياض اليوم .

واطلع سموه خلال اللقاء على المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة ، واستعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون المياه والزراعة، ونصيب المنطقة من المبادرات، وتأهيل المنتزهات البرية وزيادة أعدادها وتأهيل المناطق الرعوية الجديدة، وتقديم الخدمات للمزارعين، واستكمال البنية التحتية لمشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالمنطقة، واستكمال المشاريع الجاري تنفيذها .

وناقش سموه دعم زراعة شجرة الزيتون والصناعات الناتجة عنها ومساهمة الشركات الزراعية في دعم المشاريع الزراعية وصغار المزارعين، للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 للنهوض في القطاع الزراعي.