الشعيبي : الفتاة السعودية الهاربة إلى تايلاند مخالفة لقانون الهجرة التايلاندية

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هربت فتاة سعودية إلى بانكوك عاصمة مملكة تايلاند، بطريقة مخالفة لنظام الهجرة، مما دعا السلطات التايلاندية للقبض عليها فور وصولها إلى المطار، والتواصل مع سفارة السعودية بشأنها.

وفي التفاصيل، قال عبدالإله الشعيبي، القائم بأعمال سفارة السعودية في بانكوك وفقا لـ”العربية.نت” : “الفتاة السعودية الهاربة إلى تايلاند مخالفة لقانون الهجرة التايلاندية، وتم إلقاء القبض عليها، فنظام الهجرة التايلاندية يشترط وجود حجوزات مؤكدة للطيران والفنادق والبرنامج السياحي، وبالتالي تم الإبلاغ عن مخالفتها لنظام الهجرة، والتواصل مع السفارة بهذا الشأن”.

وأضاف الشعيبي: “الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً، ما زالت في تايلاند، وتقضي الإجراءات الحكومية في تايلاند عند مخالفة نظام الهجرة، بإعادتها إلى البلد الذي قدمت منه، وهي سعودية تسكن مع أسرتها ومتنقلة بين حائل والكويت، ولا توجد معلومات كاملة عنها”.

وأشار إلى أن والدها قام بالتواصل مع السفارة، بعد أن عرف من مطار الكويت وجهة سفر ابنته، وتم إبلاغه باحتجازها في المطار لعدم توفر شروط الهجرة، إضافة إلى وجود حجوزات لتذاكر وهمية للرياض لتؤكد أنها عائدة للسعودية، في حين أفاد والدها أن الأسرة كانت في إجازة عندما تمكنت ابنتهم من الهروب.

وتابع الشعيبي: “الفتاة فيما يبدو لم تتعرض للعنف من أسرتها، ولجأت للمظلومية وإثارة وسائل التواصل الاجتماعي لكسب التعاطف وليس هناك دليل على أنها معنفة، فالفتاة لديها خمس شقيقات، ومن المستحيل أن تكون الوحيدة المعنفة، فهي الحالة الأولى من السعودية التي تهرب إلى بانكوك”.

وأكد وجود تنسيق بين السفارة والجهات الأمنية في تايلاند لترحيلها اليوم إلى الكويت، التي يقيم فيها أهلها بشكل شبه دائم، في الوقت ذاته ما زالت السفارة تتواصل مع والد الفتاة الهاربة الذي أرسل صورة من بطاقة العائلة.

وأضاف: “نعمل على الاطمئنان عليها وسلامتها في ظل توجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالاهتمام بالمواطن السعودي مهما كان وضعه، وهي بخير وعافية وجميع أمورها تسير وفقاً للنظام”.

وشدد الشعيبي على أنه ليس لديه أي إجراء لمعرفة تعرضها للعنف من عدمه، وأن الموضوع لدى الحكومة التايلاندية التي تمتلك سنداً قانونياً لعودتها، ولديهم محضر لمخالفتها مواد قانونية في نظام الهجرة التايلاندي”.

وختم حديثه: “من المفترض أن تعود إلى الكويت صباح اليوم، ولكنها اعتصمت في غرفتها ورفضت الخروج، وما زالت السلطات التايلاندية تدرس الوضع، والفتاة قامت بالكتابة على تويتر بأسلوب سيئ، وتم استغلال ذلك من قبل الذباب الإلكتروني”.

وأعلنت الشابة السعودية الهاربة من بلادها وعائلتها، رهف محمد، التخلي عن عقيدتها الدينية الإسلامية والتحول للإلحاد بالتزامن مع تضارب روايات الرياض وبانكوك، حيث تحتجز السلطات التايلاندية الشابة المثيرة للجدل.

وقالت الشابة في تغريدة كتبتها بحسابها على موقع “تويتر” إنها تطلب من منظمة الأمم المتحدة أن تحميها من القتل، بسبب إلحادها المحظور بالفعل في السعودية، وكتبت الفتاة في تغريدتها المثيرة: “استناداً إلى اتفاقية 1951 وبروتوكول عام 1967، أنا رهف محمد، أطلب رسمياً من الأمم المتحدة أن تمنحني وضع لاجئ لأي دولة تحميني من التعرض للضرر أو القتل، بسبب ترك الدين والتعذيب من عائلتي”.

وصرح وزير الهجرة التايلاندي، سواكات هاكبارن، لوكالة “فرانس برس”، الأحد، بأن فتاة سعودية طلبت اللجوء إلى تايلاند، وتم احتجازها في مطار بانكوك، لحين البت في الأمر.

وتابع الوزير التايلاندي: “تقول الفتاة رهف إنها هربت من عائلتها لتجنب الزواج قسرا، كما أنها تشعر بالقلق من أنها قد تقع في مأزق كبير حال عودتها إلى السعودية”.

وأوضح الوزير أن السلطات التايلاندية تجري حاليا تنسيقات مع سفارة السعودية في بانكوك للتنسيق فيما يتعلق بتلك القضية.