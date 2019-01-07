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محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عسيري

محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عسيري
http://almnatiq.net/?p=677373
المناطق - واس

أدى جموع المصلين بمحافظة محايل عقب صلاة الظهر اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول معيض محمد جابر عسيري, أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي .
وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده المصلين بجامع الأميرة العنود, الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير, لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
من جانبهم, أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته .

 

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