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الأمير سعود بن نايف يستقبل نائب مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالشرقية

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الأمير سعود بن نايف يستقبل نائب مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالشرقية

الأمير سعود بن نايف يستقبل نائب مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=677387
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، بثينة أحمد عوض بمناسبة تكليفها نائباً لمدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية.
وفي بداية اللقاء هنأها سموه بمناسبة تكليفها ، سائلاً الله لها التوفيق والسداد فيما كلفت بها لخدمة دينها ووطنها.
واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية لفرع الهيئة بالمنطقة وما يقدمه من برامج توعوية وجهود مجتمعية للحفاظ على البيئة، موجهاً سموه بتكثيف البرامج التوعوية للجميع شرائح المجتمع والتركيز على النشء للحفاظ على البيئة سواء في المنتزهات البرية أو البحرية أو الأماكن العامة، مثمناً سموه جهود كافة العاملين في فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، متمنياً لهم التوفيق.
من جانبها قدمت نائب مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة.

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