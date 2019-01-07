ميليشيات الحوثي تعدم شابا مختطفا وتقتل آخر تحت التعذيب

المناطق - متابعات

أعدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مختطفا شابا في أحد سجونها بمدينة ذمار وسط اليمن، وتوفي آخر تحت التعذيب في سجن بمحافظة تعز (جنوب غرب البلاد)، وذلك ضمن انتهاكاتها الوحشية المستمرة ضد المختطفين والمخفيين قسرا في سجونها.

وأفاد مصدر حقوقي في مدينة ذمار، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثي أعدمت المختطف الشاب محمد عبدالله الشطر (25 عاما) في السجن المركزي بالمدينة، شنقاً، الليلة الماضية، بعد أن مارست بحقه صنوفاً من التعذيب الجسدي والنفسي طوال 3 أشهر منذ اختطافه.

وأشار إلى أن الحوثيين ينشرون أنباء كاذبة بين المختطفين في السجن بأن الشطر – الذي ينتمي إلى قبيلة آنس واختطفوه من منزله قبل أكثر من ثلاثة أشهر – انتحر بشنق نفسه.

في السياق، توفي شاب جامعي مختطف في أحد سجون ميليشيات الحوثي المستحدثة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد، جراء التعذيب الذي تعرض له.

وذكرت مصادر محلية أن المختطف عبدالحليم محمد عبدالواحد الصوفي، وهو من أبناء شرعب الرونة، توفي تحت التعذيب في سجن لميليشيات الحوثي بمدينة الصالح في تعز.

وأشارت إلى أن الضحية يبلغ من العمر 20 سنة، وكان طالباً في كلية الهندسة، واختطفته الميليشيات من قريته في شرعب السلام مع ثلاثة من أقاربه قبل أربعة أشهر.

وأضاف أن الميليشيات_الحوثية منعت أقارب الصوفي من زيارته، في حين شددت الحراسة على جثمانه ورفضت تسليمها.

ورصدت منظمات دولية ومحلية أكثر من 180 حالة وفاة لمختطفين في سجون ميليشيات الحوثي، بالمحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم، منذ سبتمبر 2014.