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الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة

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الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=677393
المناطق - جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري يرافقه عددًا من منسوبي الفرع.
وتسلّم الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء تقرير أعمال وتوصيات المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه، وتقرير الرئاسة العامة عن خطة تعزيز العمل الميداني في مرحلته الأولى.
كما اطلع أمير منطقة مكة المكرمة على شهادة الآيزو العالمية لجودة العمل في موسم الحج, التي حصلت عليها مراكز الهيئة التوجيهية ونقاطها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

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