أمير تبوك يستقبل أعضاء مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، اليوم بمكتبه بالإمارة ، أعضاء مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان.

في بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بأعضاء مجلس أمناء الجامعة ، مثمناً سموه العمل والجهد الذي بذل من الجميع حتى أصبح للجامعة موقعها المميز الذي نفاخر به ومكنها من تحقيق أهدافها لتكون مخرجات الجامعة واضحة في سوق العمل ويستطيع خريجها من خدمة وطنه بفعالية عالية .

وأعرب سمو أمير المنطقة عن شكره وتقديره لكافة أعضاء المجلس في عامه الثالث والأخير .

وقال سموه نتطلع أن تواصل الجامعة من خلال مجلسها الجديد تطورها بما يتماشى مع التطور الذي تعيشه بلادنا من تغيرات كبيرة في العديد من المناحي ومنها التنظيمية والنظرة الحديثة لتطور التعليم وفق رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الجديدة على كافة المستويات الاجتماعية والإقتصادية والتعليمية ، مؤكداً سموه على الدعم الكبير الذي يلقاه التعليم العالي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك سلم سمو أمير منطقة تبوك أعضاء مجلس الأمناء دروعاً تذكارية أعدتها الجامعة. وهم نائب رئيس مجلس الأمناء صبيح طاهر المصري معالي الدكتورة نورة الفايز ، ومعالي الدكتور علي العطية ، وعضو مجلس الشورى الدكتورة امل الشامان ، وعضو مجلس الشورى الدكتور محمد محمود الوكيل ،، والدكتور عبدالله القحطاني ، وعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمود بديوي ، والدكتور محمد عطية الحارثي ، والدكتور طلعت القحطاني ، والدكتور محمد عبدالله اللحيدان ، وخالد صبيح المصري . ثم إلتقطت لسموه مع أعضاء المجلس الصور التذكارية .

من جهتهم أعرب أعضاء مجلس أعضاء مجلس الأمناء المعالي وأعضاء مجلس الشورى عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان على ما لقيه مجلس الأمناء من دعم وحرص من سموه خلال دورة المجلس السابقة والذي انعكس ذلك على أداء المجلس وعلى تطور الجامعة ومخرجاتها التعليمية والأكاديمية .