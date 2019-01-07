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أمير جازان يتسلم تقرير انجازات الخطوط السعودية السنوي

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وجه بزيادة عدد رحلات " السعودية " للمنطقة ومضاعفة الجهود ..

أمير جازان يتسلم تقرير انجازات الخطوط السعودية السنوي

أمير جازان يتسلم تقرير انجازات الخطوط السعودية السنوي
http://almnatiq.net/?p=677400
جازان - فضة عطيف

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بجازان الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني.
وتسلم أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء “تقرير إنجازات الخطوط السعودية بجازان للعام ٢٠١٨م” موجهاً سموه بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود لتلبية طلبات السفر وتوفير السعة المقعدية اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات من قبل الأهالي وزوار المنطقة خاصة مع ما تشهده المنطقة من فعاليات سياحية وزيادة في عدد الزوار القادمين للمنطقة لما تمتاز به من اعتدال في درجات الحرارة وشواطئ ومواقع سياحية وطبيعية خلابة وما تشهده من حركة تنموية متسارعة في مختلف المجالات.
وأكد سمو أمير المنطقة حرصه التام وتأكيده المستمر على ضرورة توفير الرحلات بما يلبي طلب المسافرين من وإلى جازان عبر طائرات ذات سعة مقعدية تلبي احتياجات المسافرين و توفر الخدمة المناسبة لهم.
واستمع سموه خلال اللقاء لشرح من مدير الخطوط السعودية بجازان عن الخدمات التي تقدمها “السعودية ” لأبناء المنطقة ومنها العمل على توفير السعة المقعدية والرحلات اللازمة لخدمة حركة السفر بالمنطقة من خلال زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لجميع الرحلات القادمة والمغادرة للمنطقة التي شهدت زيادة في سنة التقرير ٢٠١٨م عن العام الذي سبقه بنسبة ١٧،٠٩% في عدد الرحلات والسعة المقعدية وبنسبة ١٠،٣1٪؜ في عدد الركاب.

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