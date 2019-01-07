أمير تبوك يترأس اجتماع مجلس امناء جامعه فهد بن سلطان

المناطق - تبوك

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان اليوم بمكتب سموه بالأمارة الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان للعام 1439 / 1440 هـ وذلك بحضور أعضاء المجلس .

وفي مستهل الاجتماع رحب أمير المنطقة بأعضاء المجلس مثنياً سموه على جهود إدارة الجامعة وما تم تحقيقه من انجازات علمية وما أصحبت عليه من مكانه

مؤكداً سموه مواصله العمل في سبيل تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز خدمة المجتمع منوهاً سموه في هذا الصدد بدعم وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – للتعليم بالمملكة سوءاً التعليم العام أو الجامعي

بعد ذلك أطلع المجلس على ما تضمنه جدول أعمال الاجتماع واتخذ المجلس بشأنها عدة قرارات .