أمانة عسير تعالج أكثر من 13 الف حاوية نفايات بأبها الحضرية

تكثّف أمانة منطقة عسير جهودها لمعالجة حاويات النفايات بمدينة أبها، وذلك لتحسين المشهد الحضري ، ضمن مبادرة ” معالجة التشوه البصري ” .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة منطقة عسير قد شرعت في تنفيذ مشروع معالجة وضع حاويات النظافة لابها الحضرية و ذلك ضمن خطة زمنية تستهدف معالجة نحو 13 ألف حاوية متنوعة و موزعة داخل مدن ابها و خميس مشيط و احد رفيدة و الواديين .

مشيرا الى ان تنفيذ المشروع سيتم إنجازه في غضون ستة اشهر ، وفق الخطط التشغيلية التي وضعت لتنفيذ المشروع .

منبها إلى أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين عناصر عمليات إدارة النفايات، مبيناً أنه تم تأمين حاويات للنفايات مزودة بغطاء في بعض أحياء مدينة أبها للحد من عبث آفات الصحة العامة والمحافظة على جمالية المشهد الحضاري.

إضافة الى توزيع حاويات ملونة في الساحات البلدية والحدائق العامة للتوعية بأهمية المحافظة على النظافة, وذلك ضمن بجانب تكثيف أعمال الصيانة وإعادة الدهان للحاويات الموزّعة في العديد من المواقع وتحسين واستبدال بعضها بأخرى ذات تصاميم عصرية حديثة لتحقق الأهداف العامة لجهود امانة منطقة عسير في تحسين المشهد الحضري ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.