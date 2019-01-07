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هيئة الاتصالات تُطلق برنامج استقطاب حديثي التخرج (النخبة) من الكوادر الوطنية

هيئة الاتصالات تُطلق برنامج استقطاب حديثي التخرج (النخبة) من الكوادر الوطنية
http://almnatiq.net/?p=677459
المناطق - واس

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج استقطاب حديثي التخرج (النخبة)، الذي يستهدف الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات حديثي التخرج في درجة البكالوريوس من مختلف التخصصات، ضمن الخطط الاستراتيجية التي رسمتها الهيئة لتوسيع قاعدة استثماراتها في تنمية الكوادر البشرية الشابة بما يتسق مع رؤية المملكة 2030.
ولفتت الهيئة إلى أنها تهدف من برنامج “النخبة” تأهيل وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع احتياجات الهيئة وسوق العمل، وموائمة مخرجات المؤسسات التعليمية واحتياجات سوق العمل، والاستثمار الأمثل في حديثي التخرج لرفع مستوى مهاراتهم ومعارفهم في مختلف الأعمال والأنشطة على قدرٍ عالٍ من الاحترافية والتخصصية.
وبينت أن البرنامج يعتمد على تطبيق مفهوم متقدم لتأهيل المتدربين عبر برامج متخصصة ودورات تدريبة وتعليمية لمدة (12) شهراً يتم فيها صقل مهاراتهم في مختلف قطاعات الهيئة بما يتناسب مع تخصصاتهم، ومن خلال تحديد الأنشطة والمهارات المراد إيصالها لهم بخطة تدريب منسقة بشكل متكامل في ظل بيئة عمل مهنية وملتزمة بأعلى معايير أخلاقيات العمل، على أن يتم منح شهادة لمن يجتازون البرامج التدريبية.
ودعت الهيئة الخريجين والخريجات إلى التسجيل في البرنامج، والاطلاع على شروطه ومميزاته من خلال زيارة موقعها الإلكتروني www.jops.citc.gov.sa، وذلك قبل نهاية فترة التسجيل بتاريخ 18 / 2 / 2019م.

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