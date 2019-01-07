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نجاح عملية إستئصال ورم في الرقبة بمستشفى املج

نجاح عملية إستئصال ورم في الرقبة بمستشفى املج
http://almnatiq.net/?p=677462
تبوك - فايز السميري
أجرى فريق طبي بمستشفى أملج العام بنجاح ولله الحمد عملية إستئصال ورم في الرقبة يدعى “جراب العظم اللامي “Subhyoid bursitis  لمريض حيث تم إكتشاف الحالة بعد مراجعة المريض وعمل صور الرنين والأشعة المقطعية وموجات صوتيه حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له وقد أجريت العملية لإستئصال الورم  و تكللت بالنجاح ويتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد .
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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