بلدية الخبر تنتهي من تأهيل 50% من حي الثقبة

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أنجزت بلدية محافظة الخبر أعمال التأهيل والصيانة بما يشكل 50% من مساحة حي الثقبة وذلك ضمن برنامج الصيانة للشوارع الداخلية بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين , وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن شبكة الشوارع بالمدينة احد الشواهد الرئيسية على النهضة مما يتطلب ضرورة المحافظة عليها بنفس الكفاءة والمعايير التي أنشئت خلالها وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدميها, مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعادة تأهيل 50% من حي الثقبة تشمل أعمال الكشط والسفلتة وهي المربع الواقع مابين شارعي 25 و 30 , والمحصورين بين طريق الملك خالد وشارع مكة , والمربع الواقع مابين شارعي 25 و 30 والمحصور مابين شارعي مكة والرياض , وانتهاء العمل في المربع الواقع مابين شارعي 20 و 25 والمحصور مابين شارعي الرياض ومكة , واستكمال المربع الواقع مابين شارعي 15 و 20 , والمحصور مابين شارعي الرياض ومكة والذي يشمل أعمال الأرصفة والسفلتة , فيما يجري العمل حاليا في المربع الواقع مابين شارعي 20 و 25 والمحصور مابين طريق الملك خالد وشارع مكة حيث تم الانتهاء من نصف المربع .

وأضاف المهندس سلطان الزايدي أن البلدية حريصة على انسيابية حركة المرور مع تنفيذ أعمال الصيانة دون التسبب في إعاقة أو تأخير الحركة داخل الثقبة, وذلك بتجزئة العمل وفق مربعات متساوية يتم من خلالها الانتقال الى المربع الأخر بعد الانتهاء بالكامل من المربع السابق , منوها بأنه سيتم الانتقال بعد ذلك لتأهيل المربعين الواقعين مابين شارعي 20 و 10 , والمحصورين مابين شارعي مكة وتبوك .

وأكد المهندس الزايدي استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عدد من المواقع والشوارع بمدينة الخبر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية ، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.