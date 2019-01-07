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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة في وفاة الطفل “عبدالله السحاري”..

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة في وفاة الطفل “عبدالله السحاري”..

منطقة جازان
بلدية الخبر تنتهي من تأهيل 50% من حي الثقبة

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة في وفاة الطفل “عبدالله السحاري”..

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة في وفاة الطفل “عبدالله السحاري”..
http://almnatiq.net/?p=677467
المناطق - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة لوالد الطفل عبدالله بن علي سحاري من أبناء محافظة العارضة, إثر وفاته بلغم منقول جرفته السيول إلى داخل الحدود السعودية.
وأعرب سموه عن التعازي والمواساة لهم ،سائلاً الله تعالى أن يتغمده بوسع رحمته ومغفرته ’ وأن يلهم وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه، عبر والد الطفل سحاري عن شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، مؤكداً أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان , داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

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