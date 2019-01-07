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نائب أمير منطقة جازان يزور الطفل “جبران سحاري” المصاب في انفجار لغم منقول

نائب أمير منطقة جازان يزور الطفل “جبران سحاري” المصاب في انفجار لغم منقول

منطقة جازان
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة في وفاة الطفل “عبدالله السحاري”..

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نائب أمير منطقة جازان يزور الطفل “جبران سحاري” المصاب في انفجار لغم منقول

نائب أمير منطقة جازان يزور الطفل “جبران سحاري” المصاب في انفجار لغم منقول
http://almnatiq.net/?p=677472
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة للطفل جبران بن علي سحاري من أبناء محافظة العارضة الذي يرقد بمستشفى الحياة الوطني بمدينة جيزان, إثر انفجار السيارة التي كانت تقله وأفراد أسرته بلغم جرفته السيول إلى داخل الحدود السعودية.
واطمأن سموه على صحة الطفل “جبران سحاري”، موجهاً بتقديم العناية الصحية اللازمة وكل ما يحتاج إليه وأفراد أسرته من خدمات.
من جهته عبر والد الطفل “سحاري” عن شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه على ما يولونه من رعاية بأبنائهم المواطنين.

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