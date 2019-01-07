إدارة “تعليم الجوف” تستلم مشروعين تعليميين بقيمة 13.5 مليون ريال

المناطق - الجوف

استلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي مشروعين تعليميين أنشئت بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 13.5 مليون ريال .

واستمع المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي من مدير إدارة المباني المهندس راكان بن مناحي الرويلي عن مراحل إنشاء المشروعين، وهما: مدرسة الرابعة الثانوية بقارا نموذج 18 فصل ومدرسة الخامسة المتوسطة بقارا نموذج 12 فصل .

وقال الغامدي إن هذه المشاريع تعتبر مبانٍ حديثة تساهم في تحقيق خطط الوزارة في القضاء على المباني المستأجرة، وتحقق ورؤية المملكة 2030 بحيث تساهم في الرقي بالحركة التعليمية بالمنطقة، إضافة إلى دعمها لعدد المباني الحكومية، ما يعني القضاء على المباني المستأجرة، واستبدالها بمبانٍ حكومية تتوافر فيها البيئة التربوية والتعليمية المناسبة .

من جانبه، أوضح مدير إدارة التخطيط المدرسي الأستاذ سليمان العويضة أن الإدارة استلمت المدارس حسب النموذج الحديث، وقال إن المباني تتكون من فصول دراسية ومكتبة ومركز لمصادر التعليم ومكاتب إدارية وغرفة للمعلمين وأخرى للإشراف ومرافق للخدمات مع توفير معامل حديثة ومظلات وصالة رياضية، مشيراً إلى أن الطالبات سيتمكن من الدراسة في المباني الجديدة بحلول الأسبوع المقبل .