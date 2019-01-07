الاخضر يفتتح مبارياته في أمم آسيا أمام كوريا الشمالية غدا

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يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مسيرته بكأس أمم آسيا 2019 المقامة بدولة الإمارات المتحدة، أمام نظيره الكوري الشمالي غدًا الثلاثاء، ضمن المجموعة الخامسة على ملعب راشد في إمارة دبي في تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة .

ويسعى الأخضر لمحاكاة انتصاره، على المنتخب الكوري الشمالي، في النسخة الماضية من كأس أمم آسيا، حينما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف ، ليكون ذلك هو الانتصار الوحيد للأخضر في بطولة 2015.

وأنهى الأخضر تحضيراته الأخيرة لأمم آسيا في معسكرين في دبي وأبوظبي تخللهما مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية، حسمها التعادل السلبي في 31 ديسمبر 2018 بملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

وسيلعب الأخضر مباراته الثانية يوم السبت ضد لبنان بملعب آل مكتوم، ثم سيختتم الأخضر مبارياته بمرحلة المجموعات يوم الخميس 17 يناير ضد قطر، بملعب مدينة زايد الرياضية.

ويمنح التاريخ الحديث والقديم المنتخب السعودي أفضلية على نظيره الكوري الشمالي قبل مواجهتهما غدا ، وحقق الأخضر في 9 مواجهات مع كوريا الشمالية 4 انتصارات منها انتصارين بتصفيات كأس العالم واحد في تصفيات مونديال 1990 بنتيجة 2-0 وأخر في تصفيات مونديال أمريكا 1994، بنتيجة 2-1، بالإضافة لانتصار ودي 1-0 في 23 يوليو 2001، وانتصار في كأس أمم آسيا 2015 برباعية مقابل هدف نظيف، مقابل انتصارين لكوريا واحد بركلات الترجيح في دورة الألعاب الآسيوية 1990 في بكين بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل سلبي، وواحد في تصفيات كأس العالم 2010، بهدف نظيف.

وسجل الأخضر 12 هدفاً في مرمى كوريا الشمالية، بينما لم تسجل كوريا في السعودية إلا النصف، ستة أهداف فقط ، وأكبر انتصار في لقاءات المنتخبين كان للأخضر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في كأس أمم آسيا 2015، علماً بأن هذا الانتصار كان الوحيد للسعودية في كأس أمم آسيا في أخر نسختين.

ويتفوق المنتخب الوطني على كوريا الشمالية في تصنيف الفيفا بفارق 40 مركزاً ، حيث يأتي الأخضر في المركز 69 وكوريا الشمالية في المركز 109.

وشارك الأخضر 9 مرات في كأس أمم آسيا حقق اللقب 3 مرات في 1984 و1988 و1996، بينما شاركت كوريا الشمالية 4 مرات فقط وكان أفضل إنجاز لها المركز الرابع في نسخة 1980.

ويعد محمد السهلاوي هو هداف الأخضر في مواجهات كوريا الشمالية برصيد هدفين، بينما الأكثر مشاركة هو أسامة هوساوي بأربع مباريات.

