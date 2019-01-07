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وفد من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” يزور الهيئة الملكية بالجبيل

وفد من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” يزور الهيئة الملكية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=677494
المناطق - الجبيــل الصنــاعية

امتداداً لدور الهيئة الملكية في نقل تجاربها المميزة لديها إلى القطاعات الحكومية المختلفة بالمملكة ، قام وفد من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بزيارة الهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس الأثنين بمركز الزوار وذلك بهدف الاطلاع والتعرف على قصص النجاح في تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في إدارة وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه أكد المهندس علي بن سعيد آل جبل مدير قسم الأشراف ومتابعة العقود أننا جميعنا نفخر بمدينة الجبيل الصناعية ونقتدي على أثرها بالخدمات المقدمة للمدينة وبالبنية التحتية المميزة وبجميع ما يقدم للصناعيين والصناعة من دعم على أعلى مستوى

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي للتعرف على أفضل الممارسات المستخدمة في التعامل مع المستثمرين في عدة مجالات هندسية وإشرافيه وتطويرية وللاطلاع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في إدارة مدنها الصناعية وتعاملها ودعمها للقطاع الصناعي بشكل كامل.

حيث تهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود وتحديد مستوى الخدمات المقدمة وتوحيدها على مستوى المدن الصناعية بالمملكة بما يخدم المستثمرين والقطاع الصناعي .

عقب ذلك شاهد الوفد فيلما وثائقياً يحكي قصة مدينة الجبيل الصناعية والهيئة الملكية بالجبيل وما قامت به من جهود كبيرة في بناء هذه المدينة .

تلا ذلك جولة لأعضاء الوفد في أرجاء أجنحة مركز الزوار اطلعوا من خلالها على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.

وفي نهاية الزيارة أبدى اعضاء الوفد سعادتهم بهذه الزيارة مشيرين الى أنهم شاهدوا قصة نجاح وفخر في جوانب مختلفة في الصناعة وتميز البنية التحتية والخدمات العامة.

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