مدرب الأخضر: لايهمني تاريخنا أمام كوريا الشمالية وأفضليتنا تحتاج لبذل الجهد والفوز غداً

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قلّل مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خوان أنطوان بيتزي من أهمية تاريخ لقاءات المنتخب السعودي ومنتخب كوريا الشمالية آسيوياً، مؤكداً أن الظفر بنقاط مبارة الأخضر مع الكوري الشمالي، ستحتاج إلى الإصرار والعزيمة ودخول مباراة الغد بقوة وتنافسية لتحقيق المنشود، رافضاً وفق هذا المنطق الركون للسجل التاريخي لمواجهة المنتخبين، والذي يقف إلى جانب الأخضر المتفوق في مجموع لقاءاته ضد المنتخب الكوري الشمالي قارياً، لأن ذلك لن يجلب الفوز غداً.

وأشار بيتزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في قاعة المؤتمرات بملعب راشد في دبي الذي سيحتضن مواجهته المنتخبين غداً إلى أن لديهم الطموح والثقة لتحقيق الفوز غداً في أهم مباراة لهم في البطولة كونها تحدد مسارهم المضي قدماً في البطولة .

وقال : “التاريخ لا يهم يجب أن تبرهن أنك قادر على الفوز وعلينا أن نبرهن ذلك وأننا أفضل من منافسنا غداً ، معبرا المدرب الأرجنتيني الذي يقود الأخضر منذ ديسمبر 2017م عن ثقته في اللاعبين الشباب الذين ضمتهم القائمة ويشاركون للمرة الأولى في بطولة كأس آسيا ، مشيراً إلى أن لديهم طاقة إيجابية سينقلونها إلى زملائهم في المنتخب وهو الجانب الذي أوليناه جانباً كبيراً من الاهتمام .

ولفت بيتزي النظر إلى أن جميع اللاعبين الذي استدعاهم للمشاركة في البطولة تم اختيارهم من خلال مشاهدتهم في منافسات الدوري السعودي ، مبيناً أن الإصابات لحقت ببعض اللاعبين لك تكن بسبب زيادة الأحمال في التدريبات التي كانت متناسبة جذاً مع قوة البطولة واللاعب السعودي .

من جانبه قال لاعب المنتخب الوطني سالم الدوسري : “جميع منتخبات كأس آسيا 2019 متساوية بالأداء والفرص، وكل لاعب سعودي يتشرف بتمثيل شعار الوطن ، كما أن تركيزنا حاليًا منصب على مباراة كوريا الشمالية، وكل المنتخبات التي سنواجهها سنعاملها بذات القدر من الاهتمام والاحترام.”

وأضاف الدوسري : اللاعب الذي يتواجد على الدكة، أهم من اللاعب المتواجد في أرض الملعب، ونحن متعاهدون سويًا أن نكون يد واحده .

