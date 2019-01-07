محافظ الوجه يستقبل قائد القوة الخاصة لمشروع البحر الأحمر

المناطق - تبوك - علي العميري

استقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الاحمر العميدالبحري منصور بن ناصر الفايز يرافقه مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية النقيب نايف بن محمد الغبان

حيث تم مناقشة تشغيل أعمال القوات الخاصة للامن والحماية بمشروع البحر الاحمر بمحافظة الوجه وأستعراض المواقع التي سوف تقوم القوات الخاصة بحمايتها مستقبلا.