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صحة تبوك تكرم موظفيها بجائزة مشكور

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صحة تبوك تكرم موظفيها بجائزة مشكور

صحة تبوك تكرم موظفيها بجائزة مشكور
http://almnatiq.net/?p=677519
المناطق - تبوك

كرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الموظفين الحاصلين على جائزة مشكور لشهر ربيع اول وربيع ثاني لعام 1440هـ نظير جهودهم وتميزهم في خدمة المرضى والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية حيث حصلت ست مستشفيات ومركزين صحيين من موظفيها على الجائزة .
يذكر أن جائزة مشكور جائزة شهرية وتهدف لبث روح التنافس بين الموظفين لتحسين الخدمة المقدمة للمراجعين .

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