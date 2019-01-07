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فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يبدأ بتطبيق المرحلة الثالثة للتوطين

فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك يبدأ بتطبيق المرحلة الثالثة للتوطين
http://almnatiq.net/?p=677522
المناطق - تبوك

بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم بتطبيق المرحلة الثالثة لتوطين المهن في منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطاع غيار
السيارات ومحلات الحلويات والسجاد بكافة أنواعه.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي على ضرورة الالتزام بمثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة أبناء وبنات الوطن وإتاحة فرص العمل لهم ورفع معدلات مساهمتهم في القطاع الخاص.
وقال إن وزارة العمل اعتمدت الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة متضمناً شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين كما يحتوي الدليل على
تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأهاب الحربي بمراقبي الفرع والمكاتب التابعة له وإدارة التفتيش بمتابعة تطبيق قرار التوطين من خلال الشخوص على المنشآت وتكثيف الحملات التفتيشية المشتركة للرقابة وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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