وزارة الدفاع تفتح باب القبول في المعاهد الفنية للقوات المسلحة

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تعلن وزارة الدفاع عن فتح باب القبول الموحد في المعاهد الفنية للقوات المسلحة للرتب (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) على النحو التالي:

– معهد الدراسات الفنية بالقوات الجوية الملكية السعودية بالظهران:

تمنح رتبة (وكيل رقيب) للخريج (مدة الدراسة 3 سنوات).

– معهد طيران القوات البرية بالقصيم – فني طائرات عامودية:

تمنح رتبة (عريف) للخريج (مدة الدراسة سنتين).

– وحدات الأمن البحرية الخاصة بالجبيل:

تمنح رتبة (جندي أول) للخريج (مدة الدراسة سنة).

شروط القبول في معهد الدراسات الفنية بالقوات الجوية لرتبة وكيل رقيب:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شروط المنشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد).

– أن لا يقل العمر عن (١٧) سنة عند تخرجه من المرفق التعليمي ولا يزيد عن (٢٤) سنة عند تقديم الطلب.

– ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– أن لا تقل درجة مادة اللغة الإنجليزية للمتقدم عن (٦٥%) درجة.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنة بحيث يكون الحد الأدنى للطول (١٦٠سم).

– أن لا يقل المعدل التراكمي للشهادة الثانوية عن تقدير (جيد).

– اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية المعد من لجنة التسجيل في المعهد.

شروط القبول في معهد طيران القوات البرية لرتبة عريف:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شروط المنشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها بنسبة 80% فما فوق.

– ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

– أن لايقل الطول عن 160 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن .

– أن لايقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولايزيد عن (24) سنة.

– أن يجتاز الكشف الطبي .

– أن يجتاز اختبار اللغة الانجليزية المقدم من قبل معهد طيران القوات البرية .

شروط القبول في وحدات الأمن البحرية الخاصة لرتبة جندي أول:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شروط المنشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم علية بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

– لم يسبق له الخدمة العسكرية وأن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية.

– أن لا يزيد عمر المتقدم عند بدء الدورة عن (27) سنة.

– أن لايقل الطول عن (168 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن.

– أن يكون حاصلاً على شهادة (الثانوية العامة) (انتظام) وبتقدير لايقل عن جيد وستكون الأفضلية لحديثي التخرج (لرتبة جندي).

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية وأن يجيد السباحة.

– أن لايكون متزوجاً من غير سعودية.

طريقة التقديم: