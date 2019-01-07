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فرع العمل والتنمية بعسير يتابع تطبيق المرحلة الثالثة لقرار توطين ١٢ نشاطاً تجارياً

فرع العمل والتنمية بعسير يتابع تطبيق المرحلة الثالثة لقرار توطين ١٢ نشاطاً تجارياً

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فرع العمل والتنمية بعسير يتابع تطبيق المرحلة الثالثة لقرار توطين ١٢ نشاطاً تجارياً

فرع العمل والتنمية بعسير يتابع تطبيق المرحلة الثالثة لقرار توطين ١٢ نشاطاً تجارياً
http://almnatiq.net/?p=677530
المناطق - عسير
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير اليوم الاثنين عدداً من الجولات التفتيشية تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة من قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطاع غيار السيارات والسجاد بكافة أنواعه ومحلات الحلويات وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ حسين بن حمد المري وعدد من المفتشين بالمنطقة .

وأكد المري أن الحملة شملت مدينة أبها ومحافظات منطقة عسير ومن تلك المواقع المدينة الصناعية بأبها ومدينة البناء والإعمار بخميس مشيط وغيرها والهدف من الحملة هو التأكد من تطبيق المرحلة الثالثة من قرار التوطين لعدد ١٢ نشاط .

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