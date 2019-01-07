وزارة الإعلام تعقد اجتماع الدورة العادية الـ 92 للجنة الدائمة للإعلام العربي

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عقدت وزارة الإعلام بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية اليوم، اجتماع الدورة العادية الـ 92 للجنة الدائمة للإعلام العربي بالرياض الذي يستمر يومين بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي.

وفي بداية الاجتماع، رحب وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي الدكتور خالد عبدالقادر الغامدي بالحضور، مؤكداً أن اجتماع اللجنة يأتي ضمن فعاليات الاحتفال باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي التي تسعى وزارة الإعلام من خلالها أن تكون الرياض حاضنة للأنشطة والفعاليات التي ينظمها قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.

وأوضح الدكتور الغامدي أن الاجتماع يأتي في إطار العمل العربي المشترك ويتضمن مناقشة 13 بنداً تتعلق بتنسيق العمل الإعلامي العربي بما يتناسب مع تطلعات الدول العربية من جهة والتحديات التي تواجهها من جهة أخرى.

واستعرض بنود الاجتماع التي تتصدرها القضية الفلسطينية، وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي، والاستراتيجية الإعلامية العربية، وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وبند اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، ويوم الإعلام العربي، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، والمحور الفكري للدورة العادية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وعاصمة الإعلام العربي، وما يستجد من أعمال الدورة العادية الـ 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالإضافة إلى مكان وموعد انعقاد الدورة العادية الـ 93 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة الـ 11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والدورة العادية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

شارك في الاجتماع الدول العربية الأعضاء بالجامعة بالإضافة إلى 17 منظمة واتحاد عربي ممارس لمهام إعلامية بصفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب وهي اتحاد اذاعات الدول العربية، واتحاد وكالات الأنباء العربية، واتحاد المنتجين العرب لأعمال التلفزيون، والاتحاد العام للصحفيين العرب، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، والشركة المصرية للأقمار الصناعية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب “المكتب العربي للإعلام الأمني”، واللجنة العليا لشؤون الإنتاج الإعلامي العربي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “الإدارة العامة للإعلام”، وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، والملتقى الإعلامي العربي، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومعهد الإعلام الأردني، والهيئة العربية للبث المشترك.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية ترأس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وترأس كذلك المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي.