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“مسام” ينتزع 8,683 لغمًا حوثيًا خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2018م

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“مسام” ينتزع 8,683 لغمًا حوثيًا خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2018م

“مسام” ينتزع 8,683 لغمًا حوثيًا خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2018م
http://almnatiq.net/?p=677543
المناطق - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لنزع الألغام المزروعة في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2018م، من انتزاع 167 لغمًا مضادًا للأفراد و4,840 لغمًا مضادًا للآليات و 322 عبوة ناسفة و 3.543 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه 8,683 لغمًا خلال شهر ديسمبر.
يذكر أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 31,635 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي المارقة، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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