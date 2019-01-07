جمعية التنمية الأسرية بتبوك تواصل تنفيذ مبادرة التثقيف النسائي

المناطق- تبوك

تواصل جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك وضمن مبادرة التثقيف النسائي، تقديم منظومة من البرامج والدورات التي تهدف إلى توعية المرأة وتعزز المفاهيم الأسرية والتربوية الصحيحة لديها وسط بيئة آمنة ومحفزة استفاد منها 1700 متدربة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي أن مبادرة التثقيف النسائي والتي انطلقت فعاليتها في شهر محرم الماضي من هذا العام، تستمر على مدى ستة شهور ويشارك فيها 20 مدربة أسرية مضيفاً أن المبادرة قدمت حتى الان 27 دورة تدريبية استفاد منها 1700 متدربة.

وأشار العنزي أن الجمعية تقدم خدماتها بالمنطقة من خلال مسارات عملية قسمت إلى وحدات رئيسية منها وحدة التدريب والبرامج العامة ووحدة الاستشارات الأسرية ووحدة إصلاح ذات البين الأسري داعياً الراغبين والراغبات الاستفادة من هذه الخدمات أو الاستشارات التواصل مع الجمعية عبر قنواتها الإلكترونية أو عبر رقم الهاتف 920010155 الذي خصص للاستشارات الأسرية.