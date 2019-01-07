“مركز كفاءة الطاقة” يعرّف زوار الجنادرية على مواصفات ومقاييس الترشيد والإستهلاك

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http://almnatiq.net/?p=677566
المناطق - واس

يقدّم المركز السعودي لكفاءة الطاقة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ضمن جناح وزاة الطاقة ، تعريفاً شاملاً بالمبادرات المنفذة منذ بداية البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة وتنفيذ عدة جهات حكومية.
ويطّلع زوار الجناح على مجالات عمل المركز في قطاعات النقل والمباني والصناعة، وشرح الرسائل والأهداف والسلوكيات الصحيحة المتزامن بثها مع إطلاق المبادرات الإجرائية لترشيد الطاقة والطرق المعنية لضمان كفاءة الاستهلاك عبر تقديم الرسائل التوعوية والإجراءات المرشدة للاستهلاك على طرق وأساليب تقنية حديثة تمكن من تقديم المعلومة.
و تضمنت مشاركة المركز السعودي لكفاءة الطاقة على وسائط رقمية متعددة شملت الشاشات التفاعلية والطرق الذكية لخفض استهلاك الطاقة، والتعرف على مدلولات بطاقات الترشيد، وشرح أهميتها، إضافة إلى التعريف بمبادرة “أجهزة التكييف عالية الكفاءة التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة تحت إشراف وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، التي تهدف إلى دعم دعم قدرة المصنعين المحليين على تصنيع أجهزة تكييف عالية الكفاءة مما سيكون لها دور هام في ترشيد استهلاك الطاقة، وتقدّم المبادرة خصماً مالياً للمستفيد الذين تنطبق عليه الشروط عند شراء أحد أجهزة التكييف المشمولة في المبادرة قدره 400 ريال لأجهزة التكييف سعة 18 ألف وحدة حرارية و 600 ريال للأجهزة سعة 24 ألف وحدة حرارية .

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